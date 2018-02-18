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Buradasınız : » » TSK Afrin'de yardım ve şifa dağıttı

TSK Afrin'de yardım ve şifa dağıttı

Komando birliği, YPG/PKK’dan temizlenen Mamel Uşağı köyünde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdı. Birliğin sıhhiyecisi, bacağında yarası olan bir köylüye tıbbi müdahalede bulundu.

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TSK Afrinde yardım ve şifa dağıttı

Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Afrin ilçesinde, TSK tarafından sivillerin barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için destek veriliyor.

Racu beldesine bağlı Mamel Uşağı köyüne indirme yapan bir komando bölüğü, buradaki sivillerle bir araya geldi.

Köy halkının ihtiyaçları doğrultusunda insani yardımda bulunan askerler, kumanya ve yiyecek dağıttı.

Bir sıhhiye personeli de köyde daha önce bacağından yaralanan bir yaşlıya tıbbi müdahalede bulundu.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde, biri belde merkezi, 47'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 68 noktayı örgütten kurtardı.

Kaynak: AA 

Etiketler: tsk, afrin
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