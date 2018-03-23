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Buradasınız : » » TSK: Afrin'de şehit olan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı

TSK: Afrin'de şehit olan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı

TSK, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.

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TSK: Afrinde şehit olan 2 askerin naaşlarına ulaşıldı

Afrin'de 23 Ocak'ta şehit düşen ve Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. şehidi olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi teslim alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan şehidin cenazesi bugün memleketi Ankara'ya getirildi.

Emekli astsubay Canpolat ve Sevim Usta'nın oğlu şehit Oğuz Kağan Usta'nın cenazesi yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak

Zeytin Dalı Harekatı'nın 2. gününde Piyade Üsteğmen Usta ile birlikte şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşı bulundu. Şehitr Muratdağı'nın cenazesi yarın düzenlenecek törenle Garnizon şehitliğinde toprağa verilecek.

Kaynak: TRT Haber/DHA

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