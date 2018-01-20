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TSK: Afrin harekatında sadece teröristler hedef alınıyor

Genelkurmay Başkanlığı, Afrin harekatında sivillerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini açıkladı.

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TSK: Afrin harekatında sadece teröristler hedef alınıyor

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden Afrin harekatıyla ilgili açıklama yapıldı. Saat 17:00'de başlatılan operasyonun adına "Zeytin Dalı Harekatı" denildiğini aktaran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiğini duyurdu.

Genelkurmay, PYD/YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığının tespit edildiğini de açıkladı.

TSK açıklaması şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17:00'den itibaren 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. 

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir."

Kaynak: AA

Etiketler: tsk, afrin
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