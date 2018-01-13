TSK, Afrin bölgesinden gelen taciz atışlarına karşılık verdi

Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor. Bölgedeki kaynaklardan Afrin bölgesinden Türkiye tarafına taciz ateşi açıldıktan sonra top atışının başladığı öğrenildi.

ABD Dışişleri heyeti, Suriye'de teröristlerle görüşmüştü

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'de terör örgütü PYD ile temasını sürdürüyor. Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüşmüştü.

ABD Dışişleri heyeti PYD/PKK elebaşlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları darmadağın edeceğimizi görecekler

"Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'le ilgili açıklamalarında, ''Biz tarihimizden ders almayı da biliriz. Şimdi de geçmişimizden aldığımız derslerle önlemlerimizi alıyoruz. Biz terör örgütünü ülkemizde eylem yapamaz hale getirdik. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör koridorunu tam ortasından bıçak keser gibi attık. Bir gece ansızın vurduk. İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler tutulmazsa kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'' demişti.