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TSK: 823 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 823 teröristin etkisiz hale getirildiğini, teröristlerin kullandığı 6 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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TSK: 823 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta, Afrin'deki terör örgütlerini yok etmeye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 823 olduğu belirtildi. 

Açıklamada, terör örgütlerinin kullandığı 6 hedefin de imha edildiği harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü vurgulandı. 

"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 6 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur."

TSK, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğü göz önünde bulundurularak, havadan ve karadan planlandığı şekilde devam ettiğini, sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiğini belirtti. 

"Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. "

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk
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