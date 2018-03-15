TSK: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar" ve "günlük faaliyetler"e ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 12-14 Mart'ta Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut hattında görevli güvenlik güçlerine Suriye kuzeyinden yapılan silahlı saldırıya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi.

Yapılan atışlar neticesinde PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Yasa dışı geçiş teşebbüsleri

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içerisinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 927, Türkiye'den Suriye'ye kaçak geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İran sınırında 5 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 4, Türkiye'den Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 27 kişi yakalandı.

Kaynak: AA