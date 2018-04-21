TSK: 37 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, haftalık basın bilgi notunu paylaştı. 14-20 Nisan tarihleri arasındaki faaliyetleri içeren bilgi notuna göre, 2'si lider kadroda olmak üzere yurt içinde 26 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt dışında etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 11 olarak gerçekleşti.

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, 33 adet piyade tüfeği, 2 adet Dragunov (Kannas) keskin nişancı tüfeği, 1 adet Zağros keskin nişancı tüfeği, 1 adet makinalı tüfek, 3 adet roketatar, 4 adet tabanca olmak üzere toplam 44 adet silah ele geçirildi, 41 adet EYP tespit edilerek imha edildi.Teröristler tarafından kullanılan 33 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi.

TSK'nın açıklamasında "Operasyonlar sırasında Beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dokuz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." denildi.

8330 kaçak yakalandı

Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontrollerde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8330 kişi yakalandı.

PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 50 bin adet kök kenevir, 50,2 kilogram uyuşturucu, 238 litre kaçak akaryakıt, 26 bin 722 paket kaçak sigara ve 12 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber