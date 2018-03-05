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Buradasınız : » » TSK: 3 terörist teslim oldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 3 terörist teslim oldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist teslim oldu. Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonda ise 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK: 3 terörist teslim oldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar" ve terörle mücadele harekatıyla ilgili bilgi verildi.

Buna göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 bölücü terör örgütü PKK mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin Mardin'in Dargeçit ilçesindeki arazi aramasında ise, toprağa gömülü 6 kalaşnikof piyade tüfeği, bir RPG-7 roketatar mühimmatı ile 25 fişek ele geçirildi.

Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'nın yurt içi terörle mücadele harekatıyla ilgili açıklamasında da, "Ağrı/Doğubayazıt’ta, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: tsk, PKK
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