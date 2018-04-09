TSK: 3 terörist etkisiz hale getirildi, 3 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), "Yurt içi Terörle Mücadele Harekatı" kapsamında düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, Şırnak merkezde terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 34 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Operasyonda, üç Kalaşnikof Piyade Tüfeği, bir el bombası, iki telsiz, iki el yapımı patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ayrıca, Silopi'de Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu üç teröristin, güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"Hakkâri/Şemdinli kırsalında devam eden operasyonda icra edilen arazi aramasında 450 adet Biksi Makinalı tüfek fişeği ele geçirilmiş ve tespit edilen yedi adet el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.

Hakkâri/Çukurca kırsalında, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında bir adet güdümlü SA hava savunma füzesi, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış altı adet tüp, 180 adet Biksi Makinalı tüfek fişeği ve 11 kg plastik patlayıcı ele geçirilmiştir.

Bingöl/Yayladere’de, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında, bir sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış 30 kg amonyum nitrat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Ağrı/Doğubayazıt’ta, güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında iki adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 210 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir adet telsiz ve bir adet termal dürbün ele geçirilmiştir.

Mardin/Nusaybin’de, Suriye barınma alanlarından kaçan PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur."

Kaynak: TRT Haber