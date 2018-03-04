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TSK: 2668 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince bugün gerçekleştirilen operasyonlarda 56 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle Afrin Harekatı'nda toplam 2668 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

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TSK: 2668 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, harekat kapsamında terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik kara ve hava operasyonları devam ediyor.

Hava kuvvetleri, taarruz helikopterleri ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen operasyonlar neticesinde, müteakip harekat için önem taşıyan Şeyh Hadid beldesi başta olmak üzere, Hacı Halil, Halilo, Kura, Aranda, Soğulcak ve Bafliun dahil 7 yerleşim yerinde kontrol sağlandı.

Ayrıca, son iki günde icra edilen operasyonlar sonucunda, Racu ve Cenderis'ten Afrin'e ulaşan karayolları da kontrol altına alındı.

İcra edilen bu operasyonlar sonucunda 56 terörist etkisiz hale getirildi, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2668 oldu.

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tsk, terörist, suriye, afrin
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