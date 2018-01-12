TSK: 2017 yılında 7 bin 16 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen eylemler, operasyonlar ve alınan tedbilerlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

TSK'nın terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapılan açıklamada, başta FETÖ/PDY, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ ile etkin bir şekilde mücadele edildiğini bildirildi.

Bu kapsamda yıl içerisinde, PKK/KCK terör örgütüne mensup 3 bin 239 ve DEAŞ terör örgütüne mensup 3 bin 777 olmak üzere toplam 7016 terörist etkisiz hale getirildi.

9 binden fazla personel ihraç edildi

FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 9 bin 236 personel hakkında ihraç işlemi yapıldı, 5 bin 399 personel tutuklandı. TSK açıklamasında mücadele, kararlılıkla ve diğer kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde devam edeceğini belirtti.

PKK/KCK mensubu 2 bin 701 terörist etkisiz hale getirldi

PKK/KCK terör örgütününe yönelik Irak'ın kuzeyine yapılan 399 hava harekâtı ve operasyonlarda 46’sı sözde lider kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 701 terörist etkisiz hale getirildi.

Silah, mühimmat ve malzeme olarak; toplam 2 bin 889 adet silah, 7 bin 213 adet ağır silah mühimmatı, 77 adet molotof kokteyli, 68 ton muhtelif tipte patlayıcı madde, 3 bin 344 adet el bombası, 794 bin 245 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı bin 768 adet el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan bin 958 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Sınır güvenliğini sağlamak için yapılan denetim ve kontrollerde sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 439 bin 195 kişi yakalandı.

PKK'nın finans kaynaklarına ağır darbe vuruldu

PKK/KCK terör örgütünün finansal kaynağını oluşturan faaliyetlerden kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sın hattında yapılan operasyonlar neticesinde yaklaşık 54 ton toz/kubar esrar ve uyuşturucu madde, 4 milyon 734 bin 27 adet kök kenevir, 26 bin 483 hap, bin 84 muhtelif silah ile çok miktarda canlı hayvan, kaçak sigara, akaryakıt, cep telefonu ele geçirildi.

717 DEAŞ mensubu etkisiz hale getiridi

Irak’ın kuzeyinde sınır ötesine düzenlenen operasyonlarda başta DEAŞ olmak üzere bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı Gedu üs bölgesinden yapılan atışlarda 717 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirilirken 1 adet tank, 5 adet çekili top, 110 adet araç, 5 adet cephanelik, 1 adet muhabere merkezi, 24 adet top, 39 adet katyuşa füzesi, 1 adet çok namlulu roketatar ve 97 adet havan mevzii imha edildi.

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