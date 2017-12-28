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TSK: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine ve Erzincan Refahiye kırsalına düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK: 11 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyine ve yurt içinde bulunan bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 

Dün Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ve Erzincan Refahiye kırsalına hava harekatı düzenleyen TSK, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ayrıca bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

Operasyona katılan jetlerin emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: tsk, terör operasyonu, Refahiye, Kuzey Irak, hava harekatı, erzincan
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