Trump'tan Türkiye'ye Suriye' teşekkürü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'ı 16 Nisan referandumuyla ilgili tebrik etmek için aradığını ifade eden Trump, Erdoğan'ın iyi bir kampanya yürüttüğünü, birçok ile gittiğini hatırlattı ve kampanya sürecini bizzat yakinen takip ettiğini belirtti.

"Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız"

Trump, görüşmede, "Dostluğumuzu önemsiyorum, beraber yapacağımız birçok önemli iş var." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'de gerçekleştirdiği hava saldırılarına Türkiye'nin desteği için teşekkür eden Trump, "Rejimin saldırılarına daha fazla sessiz kalamayız." ifadesini kullandı.