Trump'ın duyurduğu 5 DEAŞ'lıdan biri Türkiye'de yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden “En çok aranan 5 DEAŞ lideri yakalandı” diye tweet attı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ortaya çıkan başarıda Türkiye'nin de katkısının bulunması bizim için önemli." dedi.

"Türkiye, DAEŞ’e karşı mücadelede tüm ulusal imkânlarını seferber etmektedir. Uluslararası alanda tesis edilen işbirliğinin önemli sonuçlar verdiğini memnuniyetle kaydediyoruz.

New York Times’da 9 Mayıs tarihinde yayınlanan haberde bahsi geçen operasyon, İsmail Alwaan al-Ithawi adlı üst düzey DAEŞ mensubunun istihbarat ve emniyet birimlerimiz tarafından düzenlenen operasyon sonucunda Sakarya’da yakalanması ve Irak’a sınır dışı edilmesiyle başlamıştır.

Ortaya çıkan başarıda Türkiye’nin de katkısının bulunması bizim için önemlidir. Türkiye, Amerika, Irak ve diğer ülkelerle işbirliği içerisinde, DAEŞ’e karşı mücadeleyi sürdürecektir."

New York Times gazetesinin bölgedeki yetkililere dayandırdığı haberinde, yakalanan DEAŞ elebaşlarının isimleri şöyle: Saddam el-Cemal, Muhammed el-Kadir, İsmail el Eysavi, Ömer el Karbuli ve Essam el Zevbai.

Operasyona Amerikan istihbaratı da destek verdi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, hafta başında örgütün elinde kalan toprakları da ele geçirmek üzere Suriye ve Irak’ta Toparlama Operasyonu adında yeni bir saldırı başlattı.

Kaynak: TRT Haber, AA