Trump, Suriye'yi vurma kararını nasıl verdi?

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik yaptıkları füze saldırısına ilişkin, "Suriye'ye girmiyoruz ancak insanların çok korkunç kimyasal silahlar kullandıklarını ve güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördüm. İşte o zaman hemen (ABD Savunma Bakanı) General Mattis'i aradım ve ne yapabileceğimizi sordum." dedi.

Trump, Fox Business kanalında yayınlanan ve Maria Bartiromo tarafından hazırlanan "Mornings with Maria" adlı programa konuk oldu.

Esed rejimine ait Şaryat Hava Üssü'nün vurulma sürecini anlatan Trump, bu kararın çok yerinde olduğunu ve bölgede kimyasal silahlar kullanıldığında daha önce alınması gerektiğini söyledi.

Yine de ABD'nin Suriye'ye geniş çaplı bir askeri operasyon düşünmediğini vurgulayan Trump, "Suriye'ye girmiyoruz ancak insanların çok korkunç kimyasal silahlar kullandıklarını ve güzel bebeklerin babalarının kucağında öldüğünü gördüm. İşte o zaman hemen General Mattis'i aradım ve neler yapabileceğimizi sordum." diye konuştu.

"Mutlaka bir şey yapmamız lazım dedim"

Dünyadaki en kötü tiranların bile Esed'in kullandığı türden kimyasal silahlarla insanları hedef almayacağını dile getiren Trump, İdlib'deki kimyasal silah saldırısıyla ilgili görüntüleri izleyince mutlaka bir şey yapmaları gerektiğini söylediğini aktardı.

Trump ayrıca, "Bir grup insanın üzerine kimyasal silahlar ve varil bombaları attığınız zaman o çocukların kolsuz, bacaksız ve yüzsüz halini görüyorsunuz." ifadesini kullandı ve bu saldırıları yapan Esed'i kastederek "O bir hayvan." yorumunu yaptı.

Suriye ve kimyasal silah kullanımı konusunda kendinden önceki Başkan Barack Obama'yı hedef alan Trump, "Benim yaptığım şeyin Obama yönetimi tarafından daha önce yapılmış olması gerekiyordu. Sanıyorum o zaman Suriye şimdikinden çok daha iyi durumda olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

"Putin gerçekten çok kötü bir kişiye destek veriyor"

ABD Başkanı, Rusya'nın Şam yönetimine verdiği desteği de eleştirdi.

Trump, "Putin gerçekten çok kötü bir kişiye destek veriyor ve bu hem Rusya hem insanoğlu hem de dünya için çok kötü." açıklamasını yaptı.

ABD Savunma Bakanı Mattis, dünkü basın toplantısında İdlib'de Esed rejimi tarafından "sarin gazı" kullanıldığı konusunda şüphelerinin olmadığını açıklamıştı.

Kuzey Kore için artan tedbirler

Kuzey Kore'nin nükleer programıyla ilgili tedbirleri alma konusunda tereddüt etmeyeceklerini ifade eden Trump, bölgeye çok güçlü bir filo gönderdiklerini, aynı şekilde güçlü denizaltılara sahip olduklarını belirtti.

Bunların bölgede Kuzey Kore'ye karşı önemli bir tedbir olacağını kaydeden Trump, bölgedeki müttefiklerini koruyacaklarını vurguladı.

Kuzey Kore'ye karşı atacakları adımları açık etmek istemediğini bildiren Trump, "Obama'nın Musul'a operasyon yapacağını çok önceden söylediğini ve herkesin tedbirini aldığını" hatırlatarak, kendisinin böyle yapmayacağını sözlerine ekledi. AA