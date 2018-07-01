Trump, Suriye'yi Putin'e mi bırakıyor?

Amerikan Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de.

Gündemin en önemli başlıklarından biri Suriye. Görüşme, çetin pazarlıklara sahne olacak.

İran'a baskı uygulanacak

Washington Post gazetesinden gelen iddia ise "Trump Suriye'de kontrolü Rusya'ya mı bırakıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Teklifte İran'ın baskı altına alınması ve İsrail'in güvenliğinin sağlanması öne çıkıyor. ABD'nin Rusya'ya önerisinde şunlar var:

İsrail hedefleri vuracak

İsrail, Rusya’nın izniyle Suriye’de kendisini tehdit eden İranlı hedefleri vurabilecek.

Suriye’deki iran destekli güçler, İsrail sınırındaki Golan Tepeleri’ne en az 80 kilometre uzaklıkta duracak.

ABD'nin El Tanif'teki kontrolü devam

Rusya birçok noktada kontrolü ve güvenliği sağlayabilecek.

Ancak Washington yönetimi, El Tanif'teki kontrolünü sürdürecek, böylece İran’ın nüfuzunu engelleyecek.

Esed'i tanımaya hazır

Gazetede yayımlanan makaleye göre, bunlara karşılık Washington Esed'in yönetimde kalmasına müsaade edecek.

Esed, Ürdün sınırında muhaliflerin elinde kalan bölgeleri geri alacak.

YPG bölgesini Rusya ve Esed'e bırakacak

İddiaya göre, teklifte, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin bulunduğu, ülkenin kuzey kesimi de yine Rusya ve Esed'in eline bırakılıyor.

Her ne kadar Amerikalı komutanlar bu bölgede en az 18 ay daha kalmak istediklerini söylese de, Trump buradaki misyonu bitirmekten yana olduğunu daha önce de açıklamıştı.

Muhalifler ile Rusya arasında ateşkes görüşmeleri

Öte yandan, Suriyeli muhalifler ülkenin güneybatısındaki çatışmaların ardından Rusya ile sonuçsuz kalan ateşkes görüşmelerine yeniden başladı.

İsrail ise sınırındaki çatışmalar nedeniyle önlem amacıyla bölgeye tank ve ağır silah yığınağı yaptığını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber