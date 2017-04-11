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Trump: Kuzey Kore belasını arıyor

ABD ile Kuzey Kore'nin karşılıklı restleştiği son günlerde ABD Başkanı Trump'tan sert bir çıkış geldi. Trump, "Kuzey Kore belasını arıyor" dedi.

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Trump: Kuzey Kore belasını arıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'teki muharebe grubunu Singapur'dan Japon Denizi'ne göndermesinin ardından Kore Yarımadası'nda gerilim yükseliyor.

Kuzey Kore, "her türlü savaşa hazırız" açıklamasıyla Washington'a meydan okudu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore'nin açıklamasına twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Trump özgün üslubuyla "Kuzey Kore belasını arıyor" dedi.

Amerikan Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore konusunda Çin'e ültimatom vermiş, "sorunu siz çözmezseniz biz çözeriz, şimdilik bu kadarını söylüyorum" demişti.

Bu açıklamanın ardından Carl Vinson uçak gemisinin dahil olduğu Amerikan donanmasının bir muharebe grubu Singapur'dan Japon Denizi'ne harekete geçti.

Kuzey Kore, karasularına yaklaşan bu tehdide, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla "her türlü savaşa hazırız" mesajıyla yanıt verdi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise Kuzey Kore'den gelen açıklamaya kendi üslubuyla yanıt verdi.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kore belasını arıyor. Çin bu konuda yardım ederse ne mutlu. Aksi halde biz tek başımıza bu problemi çözeceğiz" dedi.

Rusya yakından izliyor

Bölgedeki donanma hareketliliği Rusya tarafından da yakından izleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Kore'ye yönelik tek yanlı bir harekata girişilmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Rus donanmasından Varyag güdümlü füze kruvazörü de Güney Kore'nin Busan limanını ziyaret ediyor.  

Etiketler: abd, Trump, Kuzey Kore, meydan okuma, rusya
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