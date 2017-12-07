'Trump Kudüs'ü iç politikaya alet etti'

Trump’ın Kudüs ile ilgili açıklamasının zamanlamasına dikkat çeken uzmanlar, kararın alınmasında Ortadoğu’daki bölünmüşlüğün etkili olduğuna işaret etti.

Donald Trump Kudüs kararını açıkladı

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"Trump, İsrail lobisini arkasına almak istiyor"

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uysal, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini buraya taşıma kararını AA muhabirine değerlendirerek “Trump, iç politikada zorlandığı ölçüde İsrail lobisini arkasına almaya çalışıyor. İdeolojik olarak İslamofobik bir tutumu var Trump’ın.” dedi.

Uysal, Suudi Arabistan’daki değişimin, Katar ambargosunun ve son olarak Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınmasının, Trump’ın damadı Jared Kushner ve onun etrafındaki lobiler tarafından pişirilen bir plan olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Trump, kendi siyasi iktidarını pekiştirmeyi ve korumayı hedefliyor"

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu da Trump’ın iç politikada karşılaştığı zorluklara değinerek “Trump’ın hem içeride hem dışarıda bir güvenilirliği kalmamıştı. Ancak, seçim vaadi olan Kudüs’ün başkent olarak tanınması adımı ile Trump, kendi siyasi iktidarını pekiştirmeyi ve korumayı hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

"Trump, tepkilerin geçici olacağını tasarlamış olabilir"

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Trump başkan olduktan sonra ABD iç politikasında suların durulmadığını belirterek, “Trump iç politikada en sıkışık dönemini yaşıyor. Kendisine destek arayışında. İsrail lobisinin iki ana talebi var. Biri İran meselesi öteki ise Kudüs. Bu ikili içerisinde kendince maliyetinin daha düşük olacağını düşündüğü karar Kudüs ile ilgili açıklamaydı.”

Ortadoğu’da Arap Baharı sonrasında yaşanan dalgalanmalar ve çatışmalar sonucunda bölgede yeni kamplaşmaların olduğuna işaret eden Okur, “Trump, Kudüs ile ilgili alınacak karara gelecek tepkilerin geçici olacağını tasarlamış olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.