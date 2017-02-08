'Trump, FETÖ'nün iadesi konusunu çok ciddiye alıyor'

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Astana süreci sonrasında "anayasa taslağı" iddiasının ortaya çıktığı hatırlatılarak, taslakla ilgili görüşü sorulan Kalın, "Onları kabul etmemiz mümkün değil. Biz, Astana sürecini çok şeffaf bir şekilde yürüttük. Sayın Putin'in, Sayın Cumhurbaşkanımız ile yaptığı görüşmelerde bu konunun ana çerçevesi çizildi." diye konuştu.

"Washington ve bölgedeki diğer ülkelerle konuşmaya devam edeceğiz"

Güvenli bölge meselesine de değinen Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu konuyu gündeme getirdiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde de bu konunun gündeme geldiğini vurgulayan Kalın, şöyle devam etti:

"Özellikle Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'terörden arındırılmış güvenli bölge oluşturulması', hem bu mülteci akımını önleyecek temel tedbirlerden bir tanesi hem de Suriyelilerin kendi şehirlerine dönmeleri için en makul çözüm aslında. Şimdi Trump bu konuda birtakım açıklamalar yaptı.

Bizim öngördüğümüz şey, Azez-Cerablus-El Bab hattının 5 bin kilometrekarelik bir alana çıkartılması ve öncelikli olarak bu bölgenin terörden arındırılmış güvenli bölge ilan edilmesi. Buna olumlu baktıklarını ifade ettiler. Bunların da yine operasyonel detayları çalışılacak ama hem Suriye'deki sivil vatandaşların nefes alabilmesi hem göç dalgasının durdurulabilmesi açısından ortaya kararlı bir tavrın konması gerekiyor. İşte bunu da önümüzdeki günlerde hem Washington'daki yeni yönetimle hem bölgedeki diğer ülkelerle konuşmaya devam edeceğiz."

"Beklentimiz çok açık ve net"

"FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin ABD Başkanı Trump ile konuşulup konuşulmadığının" sorulması üzerine Kalın, "Dün konuşulan önemli başlıklardan bir tanesi de buydu. Bizim bu konudaki beklentimiz çok açık ve net. Öncelikle bu terör elebaşının Türkiye'ye iadesidir." yanıtını verdi.

İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması bulunduğunu hatırlatan Kalın, Türkiye'de yargılanması gereken bir kişinin bu şartlarda iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin yaptığı uyarılar karşısında, bazı ülkelerin FETÖ'ye karşı aldığı tedbirleri anlatan Kalın, "Anlaşma çerçevesinde FETÖ'nün Türkiye'ye iade edilmesi, hukuki süreç devam ederken de birtakım tedbirlerin alınmasının mümkün olduğunu Amerikan makamlarına ilettik. Bunların bir kısmı idari karardır, illa hukuki yargı kararı gerektirmiyor. Sayın Trump da bu konuyu çok ciddiye aldıklarını, gerekli çalışmaları da derhal başlatacaklarını ifade ettiler, biz de tabii ki bunun takipçisi olacağız." diye konuştu.