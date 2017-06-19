  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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TRT'nin Ulus yerleşkesi ve Digitürk'ü işgal girişimi davası sürüyor

Darbe girişiminde, TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digitürk'ün binasını işgal etmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

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TRTnin Ulus yerleşkesi ve Digitürkü işgal girişimi davası sürüyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, Vodafone Arena Stadı ile Ümraniye'deki Casper Plaza'nın pistine helikopterle asker indirip TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasını işgal ederek ele geçirmeye çalışan 58'i tutuklu 96 sanığın yargılandığı davanın 9’uncu duruşması başladı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 58 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ömer Faruk Karagüzel ile Milli Savunma Bakanılığı adına avukat Selçuk Akgün da yer aldı.

Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşmada, müşteki ve tanıklar dinleniliyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi, Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı ile Digitürk binasını ele geçirmeye çalışan 58’i tutuklu 96 sanıktan 5'inin, bir firmaya bağlı çalışan teknik personel olduğu belirtiliyor.

Sanıkların, "TBMM'yi, hükümeti ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, bazı sanıkların, olaylarda yaralananlar olduğu, kamu malına zarar verildiği gerekçesiyle "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" gibi suçlardan da cezalandırılmaları talep ediliyor. 

Etiketler: mahkeme, trt ulus yerleşke, digiturk
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