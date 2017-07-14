TRT'den iddialı 15 Temmuz belgeseli

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Programı'nda TRT çalışanı gazilerle buluştu.

Programda şehitler için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi. O karanlık geceyi anlatan 15 Temmuz Belgeseli yayınlandı.

Konuşmasında, 'Kontrollü Darbe' iddialarına tepki gösteren İbrahim Eren, TRT'nin hazırladığı ve bu akşam yayınlanacak olan 'İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi Belgeseli'ni işaret etti.

Eren, "Bu belgeseli izleyen herkes bu darbenin kontrollü darbe gibi saçmalıkların olmadığını ve ithamların altının ne kadar boş ve yurt dışı kaynaklı olduğunu da görecek. TRT, bu belgeselle birlikte ortak yayına geçecek. 15 Temmuz özel yayınlarımız Pazartesi gününe kadar sürecek.” dedi.

Türk basınının milli bir basın olduğunun ilk defa 15 Temmuz'da kanıtlandığını da belirten Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm medya bu darbeye karşı direniş gösterdi. İnşallah bundan sonra bu milli ve yerli duruş aynen devam eder. TRT olarak 15 Temmuz'u dünyaya ve gelecek nesillere anlatmaya ve milli iradeden yana olmaya devam edeceğiz.”

Programa katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da o gece milletin sesi TRT'ye sahip çıkan çalışanlara teşekkür etti.

Anma programında İbrahim Eren, Ali Yalçın ile birlikte 15 Temmuz gecesi gazi olan 19 TRT çalışanına plaket verdi.

‘İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi’ bu akşam 23:00’te TRT ortak yayınında

FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz işgal girişimi için yaptıkları kanlı plan ve hazırlıkları, çatı davayı merkeze alacak şekilde iddianame ve ifadelerden hareketle saat saat işliyen, ‘İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz’un Anatomisi’ belgeseli bu akşam 23:00’te TRT ortak yayınında ekranlara gelecek.

15 Temmuz’u en kapsamlı şekilde anlatan 90 dakikalık belgesel, darbecilerin ifadelerini yalanlayan kamera kayıtları, cep telefonu görüntüleri ve canlandırmalardan oluşuyor.