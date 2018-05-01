TRT yayın hayatına başlayalı 54 yıl oldu

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğe sahip olarak, devlet adına radyo ve televizyon yayınları yapmak amacıyla 1 Mayıs 1964’te kuruldu.

İlk deneme televizyon yayını 31 Ocak 1968’de, Ankara Mithatpaşa Stüdyosu’nda yapıldı. Yayınlar haftada 3 gün, üçer saat olarak başladı. Bir yıl sonra haftada 4 güne çıktı. 1970’de İzmir Televizyonu, 1971’de İstanbul Televizyonu faaliyete geçti.

Astronotların Ay’a ayak basmasından, Zeki Müren’in Ankara’da verdiği konsere kadar birçok farklı konu ekranlara canlı yayınla taşındı. 20 Temmuz 1974’de başlayan Kıbrıs Barış Harekatı’ndan tüm Türkiye ve Avrupa, TRT yayınlarıyla haberdar oldu.

Renkli yayına geçiş

1974 yılına gelindiğinde Televizyon yayınları artık haftanın her gününü kapsıyordu. Televizyon evlerin başköşesindeki yerini de almıştı. Ülke nüfusunun %55’i (19 milyon) tarafından izlenir oldu.

Türkiye ilk kez 1975’te TRT’nin organizasyonuyla Eurovision Şarkı ve Beste Yarışması’na katıldı.

Giderek artan yayın saatleri ile birlikte ekran, 31 Aralık 1981 yılbaşı gecesinden itibaren renklenmeye başladı ve 1984 yılında tamamen renkli yayına geçildi.

1986’da TRT-2 açıldığında izleyiciler artık bir alternatif kanala sahip olmuştu.

Bundan sonraki yıllarda art arda yeni kanallar yayına girdi. TBMM TV, TRT Çocuk, TRT Türk, TRT Haber, TRT AVAZ, TRT KÜRDİ, TRT Müzik, TRT Spor, TRT Okul, TRT Diyanet, TRT Belgesel, TRT-El-Arabia ve dünyaya sessizlerin sesini duyuran İngilizce kanal TRT WORLD...

TRT, bugün 14 televizyon kanalı, 14 radyo kanalı, web siteleri, 5 basılı dergisiyle Türkiye ve dünyaya yayın yapıyor. TRT Arşiv sitesiyle Türkiye’yi 54 yılda oluşan görsel hafızasıyla buluşturuyor.

Türk kültürüne, sanatına ve eğitimine önemli destek sağlayan TRT güvenilir haberciliğin de adresi. Farklı dillerde yaptığı uluslararası yayınlarıyla da Türkiye’nin gücünü, sesini tüm dünyaya yansıtmaya devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

