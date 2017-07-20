TRT World'den Japonya'da 15 Temmuz paneli

Uluslararası habercilik anlayışına yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Türkiye'nin ilk İngilizce haber kanalı TRT World tarafından 15 Temmuz darbe girişimi ile sonrasını konu alan ve 10 ülkede düzenlenecek panel serisinin 3'üncüsü, Japonya'daki Sasakawa Barış Vakfı'nda gerçekleştirildi.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, haber kanalı bünyesindeki TRT World Araştırma Merkezince 3'üncüsü başkent Tokyo'da düzenlenen panele çok sayıda gazeteci, akademisyen ve sivil toplum yetkilisi katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Mücahit Küçükyılmaz ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın konuşmacılar arasında yer aldığı panelin moderatörlüğünü ise Sasakawa Barış Vakfı Yardımcı Direktörü Akira Matsunaga üstlendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşanan olayları arka planlarıyla anlatan Küçükyılmaz, FETÖ ve elebaşı Fetullah Gülen'in yıllar içinde devletin stratejik mevkilerine sızdığını belirtti.

Mücahit Küçükyılmaz, dini bir örgüt olarak faaliyetine başlayıp sonrasında Türkiye ve dünya çapında özel okullar açmaya başlayan FETÖ üyelerinin, operasyonel harcamalarını karşılamak için "bağış" adı altında üyelerinden para toplandığını aktardı.

Yıllar içerisinde edindiği devletteki rütbeli isimlerle bağlantıları ve finansal gücü sayesinde FETÖ'nün darbe girişimini gerçekleştirdiğini söyleyen Küçükyılmaz, örgütün Japonya dahil pek çok ülkede yer aldığını ve başka ülkelerde de benzer bir senaryoyla hareket edebileceği uyarısında bulundu.

Murat Yeşiltaş da Arap Baharı'nın ardından devlet egemenliğinin zayıflamasıyla terör örgütleri DEAŞ ve PKK gibi devlet dışı aktörlerin yaygınlaşmasının Ortadoğu'daki istikrarlı ortamı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yeşiltaş, "terör örgütü" ifadesi için acilen tutarlı bir tanım yapılması gerektiğini dile getirerek, DEAŞ'ın genellikle terör örgütü olduğu kabul edilirken, PKK'nın alt kolu olan PYD'nin bu şekilde tanımlanmaması gibi politikacıların algı ve yorumlarındaki zıtlıkların bölgedeki istikrarsızlığı tetiklediğini vurguladı.

TRT World Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen panellerin ilki Kafkasya Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (QAFSAM) iş birliğinde 12 Temmuz'da Azerbaycan'da, ikincisi ise İngiltere'deki düşünce kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetleri Enstitüsü (RUSI) ortaklığında 14 Temmuz'da Londra'da düzenlenmişti.

Paneller kapsamında temmuz, ağustos ve eylül aylarında dünya çapında 10 farklı ülkede, darbe girişiminin Türkiye'nin iç ve dış politikasına etkilerinin yanı sıra Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesi anlatılacak.