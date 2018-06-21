TRT World'den Batı medyası raporu

24 Haziran'da Türkiye ilk kez Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidecek, oyunu kullanacak.
56 milyon 322 bin 632 seçmen sandık başına gidecek.
Maskeleri bir kez daha düştü
TRT World Araştırma Merkezi de 24 Haziran seçimlerinin Batı ülkelerindeki medya kuruluşlarına yansımalarını raporlaştırdı.
Rapor "2018 Türkiye Seçimlerinin Ana Akım Batı Medyasındaki Yansımaları" başlığıyla yayımlandı.
Siyaset ve ekonomi alanları baz alındı
Türkiye'ye dair temsil stratejilerinin siyaset ve ekonomi alanlarında nasıl işlediğini ele alındı.
20 sayfalık çalışmada, tanınmış gazetelerin medyatik tutumları mercek altındaydı.
Dünyaca ünlü gazetelerden karalama politikası
Agence France Press, Associated Press gibi haber ajanslarıyla Washington Post, New York Times ve Guardian gibi...
18 Nisan-5 Haziran'daki haberlerin yüzde 56'sında Türkiye'deki siyasal sistem ve ülke liderliğine dair yanlış bilgiler ortaya çıktı.
Gerçekleri çarpıttılar
Yüzde 38,8'i verileri bariz bir şekilde çarpıtarak Türkiye ekonomisini karaladı.
İncelenen metinlerin yalnızca yüzde 5,2'sinde seçimlere taraflı bakılmadı.
Adım adım algı operasyonu
Batı'daki Türkiye algısının nasıl şekillendiği göz önündeydi.
ABD, İngiltere ve Fransa'daki büyük medya kuruluşlarının, seçim haberlerinde hangi çerçeveleri sürekli kullandığı da araştırıldı.
Güçlü Türkiye, Batı'yı korkuttu
TRT World Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Tarek Cherkaoui'nin araştırması çarpıcıydı.
Cherkaoui'ye göre haberlerde "otoriterlik" ve "ekonomik kırılganlık" söylemleri yoğun olarak vardı.
Demokrasiyi hiçe saydılar
Batı medyası, Türkiye'deki demokratik işleyişi tamamen görmezden geldi
Türkiye'nin ekonomik büyümesinin somut verileri tamamen göz ardı edildi, bu da verilerle ispatlandı.
Açıkça Türkiye karşıtlığı
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların raporları dahi yok sayıldı.
Tarek Cherkaoui, Batı ana akım medyasının, koro halinde "Türkiye'de yükselen otoriterlik" söylemlerine devam ettiği görüşünde.
"Zayıf Türkiye" imajı işe yaramadı
Bunların hepsinin tek açıklaması var. O da Türkiye karşıtı ideolojik eğilimler. Son dönemdeki finansal dalgalanmalar da küresel bağlamından kopartıldı.
Batı resmen "ekonomik olarak kırılgan Türkiye" söylemiyle özellikle finans ve iş çevrelerinde "zayıf bir Türkiye" imajı yaratmaya çalıştı.
Gazetecilik ahlakını çiğnediler
Cherkaoui'ye göre özellikle kritik siyasal süreçlerde Türkiye'yle ilgili benzer tutumlar başka alanlarda da sıklıkla görülüyor.
"Bütün bu taraflı medyatik duruşlar ve saldırgan söylemler, halihazırda akademik medya literatüründe de işaret edildiği haliyle Batılı ülkelerin jeopolitik ve ekonomik çıkarlarıyla yakından alakalıdır."
Kaynak: AA, TRT Haber