TRT World, terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerini belgeselle ortaya çıkardı

Terör, insan kaçakçılığı, uyuşturucu trafiği. Terör örgütü PKK'nın kirli ilişkiler kurarak gerçekleştirdiği yasadışı faaliyetler ve Avrupa'nın tüm bu çirkin oluşuma karşı koruduğu sessizliği.

TRT World ekibi, terör örgütünün gerçek yüzünü "Gizli Tehdit-PKK" belgeseliyle ortaya çıkardı.

Belgeselde, Almanya, İngiltere, Belçika, İsviçre, Hollanda ve Danimarka'daki PKK faaliyetleri mercek altına alındı.

Yüzlerce sayfalık istihbarat raporları incelendi. Terör örgütünün 90'lı yıllardan bu yana Avrupa kıtasının neredeyse tamamında suç şebekesi kurduğu ortaya kondu. Avrupa'nın ise üç maymunu oynamayı tercih etmesine dikkat çekildi.

Belgeselde Avrupa Parlamentosu'nun raporuna da yer verildi. Buna göre, sokaklardaki uyuşturucu trafiğinin yüzde 80'i PKK'nın elinde. Terör örgütü, Avrupa'da kurduğu yasadışı uyuşturucu ağıyla 500 milyon avro gelir elde etti.

Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporlarına göre ise, Balkanlar'daki insan kaçakçılığı da PKK'nın kontrolünde. Örgüt, kaçırdığı çocukları ise Avrupa'daki eğitim kamplarında PKK'ya terörist olmaları için eğitti. İsviçre'deki PKK eğitim kampı, Europol raporlarına da girdi.

Örgüt PKK faaliyetlerine mali destek sağlamayan Avrupa'daki Kürt aileleri ise, akrabalarına yönelik saldırı ile tehdit etti.

Kaynak: TRT Haber