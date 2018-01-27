TRT WORLD muhabirleri, sunucuları soruyor, yanıt verebilen yok

TRT”nin dünyaya İngilizce yayın yapan kanalı TRT WORLD”ün sunucuları ve muhabirleri Amerika’nın PKK’ya verdiği desteği soruyor ama kaçamak yanıtlar dışında bir açıklama alamıyorlar.

Bu sorulara muhatap olanlar genellikle konuyu değiştirip DEAŞ’la mücadele noktasına getiriyor, çok açık ve net olan PKK–YPG ilişkisini sanki yokmuş gibi göstermeye çalışıyorlar.

Amerikalı emekli general Mark Kimmitt The Newsmakers programına Washington’dan katıldı. Programın sunucusu İmran Garda bu soruyu ona da sordu. Aldığı yanıt “bu tartışmaya açık bir konu” oldu. Garda Rakka alındığında asılan dev Öcalan posterini hatırlattı. Ama yine net bir yanıt alamadı. Programa katılan isimlerden Daily Sabah’ın Genel Yayın Yönetmeni Meryem İlayda Atlas araya girdi, BBC’nin Rakka’da serbest bırakılan DEAŞ militanlarıyla ilgili haberini izleyip izlemediğini sordu. Ancak yine yanıt gelmedi.

TRT WORLD Washington muhabiri Ediz Tiyanşan...

O da ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert’e net bir soru sordu.

YPG Türkiye’ye roketlerle saldırıyor, muhtemelen bu silahları ABD temin ediyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz dedi..

Nauert bu konu çok açık. PKK bir terör örgütü. Biz Suriye Demokratik Güçleri dışında hiç bir grupla çalışmıyoruz, onlara da silahları Rakka için verdik diye yanıtladı. Oysa bir Amerikalı General PKK ile ilişkisi olan YPG’ye SDG ismini nasıl verdiklerini daha önce çok açık şekilde anlatmıştı.

Bir başka konu da Suriye’nin gerginliği azaltma bölgelerine düzenlediği saldırılar. TRT WORLD muhabiri Sarah Firth Suriye’nin BM daimi temsilcisi Beşşar el Caferi’ye bu saldırıları sormak istedi. Ancak araya Caferi’nin korumaları girdi. Kamerayı engellediler, muhabiri uzaklaştırdılar.



Kaynak: TRT Haber