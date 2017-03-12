TRT World, Hollanda’nın demokrasi ayıbını dünyaya duyurdu

Aile ve Sosyal Politikaları Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın aracının Hollanda polisince demokrasi temayüllerine aykırı bir biçimde durdurulması ve konsolosluk binasına giriş izni verilmemesi ile beraber yaşanan krizi TRT World dünyaya duyurdu.

Hollanda makamları açıklama yapmazken, Türkiye tarafından ilk resmi ve önemli açıklamalar TRT World aracılığı ile dünyaya ulaştı.

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda’ya sert sözlerle yüklendi:

Avrupa ortasında yaşanan bir utanç tablosu

Hükümetin alarma geçtiği anlarda TRT World de canlı bağlantılar ve stüdyo yayınları ile yaşananları dünya kamuoyuna aktardı.

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Krizin çözümü ve muhataplara duyurulması için diplomasi trafiği yaşayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT World yayınında dünyaya seslendi. Hollanda’yı sert sözlerle eleştiren Çavuşoğlu “Hollanda Viyana sözleşmesini ihlal etti. Elçilikler, konsolosluklar ve bunların mülkiyet hakları konusunda kararlar nettir. Bu yaşananlar bir utanç tablosu ve kabul edilemez. Daha önce ben de Hollanda’ya gidip vatandaşlarımıza hitap etmiştim. O zaman sorun olmadı. Bu durum onların Türkiye’deki referandumda taraf olduklarını gösteriyor. Bu Avrupa’nın ortasında yaşanan bir utanç tablosudur” dedi. Çavuşoğlu “Bu sene Hollanda ile diplomatik ilişkilerimizin 405. yılı. Eminim ki, Hollanda halkı da hükümetin bu tutumundan dolayı endişelidir. Hollanda halkını hedef almadan gerekeni yapacağız, misli ile karşılık verilecek” uyarısında da bulundu.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Krizi Hollanda tırmandırdı

Başbakan Yardımcısı ve Hükumet Sözcüsü Numan Kurtulmuş da Türkiye'nin tepkisini TRT World aracılığı ile dünyaya duyurdu. Krizi tırmandıran tarafın Hollanda olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “Hollanda’nın yaptıkları illegaldir. Bu demokratik katılım sürecine ve düşünce özgürlüğüne aykırı bir tutumdur. Biz iki ülke arasında kriz yaratma düşüncesinde olmadık. Bu krizin sorumluluğu Hollanda’dadır. Biz demokratik duruşumuzu devam ettireceğiz. Bizim oraya gidip Anayasa referandumunda oy kullanacak vatandaşlarımızla görüşmemiz gayet normal. Hollanda pozisyonunu gözden geçirmeli” uyarısında bulundu.

İstanbul merkezli canlı yayın yeni günün ilerleyen saatlerine kadar sürerken yayına FETÖ Soruşturması kapsamında yurtdışı bağlantılar üzerinde çalışan Amsterdam & Partners LLP yöneticisi Robert Amsterdam, SETA Siyaset Araştırmacısı Enes Bayraklı, Uluslararası İlişkiler Profesörü Gülnur Aybet başta olmak üzere yerli ve yabancı siyasetçiler, uluslararası ilişkiler uzmanları ve yöneticileri katıldı. Konuklar Hollanda’nın uygulamalarını eleştirdi; yaşananların uluslararası hukuk, demokrasi ve nezaket kuralları ile bağdaşmadığına vurgu yaptı.

Hollanda’da yaşanan demokrasi ayıbı yayınında TRT World muhabirleri başta Ankara ve Amsterdam olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinden krize ilişkin sıcak bilgileri ve gelişmeleri canlı olarak dünya kamuoyuna aktardı. İstanbul ve Amsterdam’da yaşanan Hollanda’ya dönük tepkiler ve protestolar da yayını süresince dakika dakika dünyaya aktarıldı.

TRT World’ün yayını Facebook, Youtube ve Periscope gibi dijital ortamlardan da canlı yayınlandı ve yüz binlerce kişi tarafından izlendi.