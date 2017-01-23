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Buradasınız : » » TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı

TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nı ele geçirmeye çalışılmasıyla ilgili 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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TRT ve Digitürkü basan FETÖcüler hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nı ele geçirmeye çalışılmasıyla ilgili 56'sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

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