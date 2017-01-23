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TRT ve Digitürk'ü basan FETÖ'cüler hakkında iddianame hazırlandı

FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul'da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı'nı ele geçirmeye çalışılmasıyla ilgili 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.