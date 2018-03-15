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Buradasınız : » » TRT Radyo Kürdi yayınından Afrin halkına çağrı

TRT Radyo Kürdi yayınından Afrin halkına çağrı

TRT Radyo Kürdi aracılığıyla Afrin halkına, "Türk Devleti'ne güvenin" çağrısı yapıldı.

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Afrin'in şehir merkezini kuşatma altına alan Mehmetçik, bölgedeki sivillerin tahliye edilmesi için 2 kilometrelik bir koridor oluşturdu.

Teröristlerin baskısından kaçıp bölgeden ayrılanlar YPG/PKK'nın hedefi olurken, bölgedeki sivillere yönelik çağrılar da yükselmeye başladı.

"Türk devletinin adaletine güven"

TRT Radyo Kürdi yayınında, bölge halkına çağrıda bulunuldu.

Yayınlarda, "Terör örgütüne uyup, silahını kardeşine doğrultma. Bizden korkma, Türk devletinin adaletine güven. Bize teslim ol. Afrin'de barış ve huzur dolu bir gelecek seni bekliyor" denildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: trt radyo kürdi, afrin
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