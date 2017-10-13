TRT Muhabirleri Kozluklu ve Ersoy İdlib operasyonunu değerlendirdi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bulunan TRT Haber Gece Bakışı programının sunucusu Fuat Kozluklu ve TRT Haber Muhabiri Mehmet Akif Ersoy, canlı yayında İdlib operasyonunu değerlendirdi.

Ersoy, Kozluklu'nun İdlib Harekatı'na yönelik sorularına yanıt verdi. Ersoy şunları kaydetti;

"Şu anda bölgedeki tüm politakalarla ilgili sadece Suriye değil Kuzey Irak referandumu sürecindeki politikaları her ne kadar tanımıyoruz dese de tutarlı değil ve problemli. Bölgedeki ülkelerin ABD ile bir güven tesis etmesi şu sıralarda pek de mümkün değil. İdlib operasyonunda şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşanmadı bu yaşanmayacağı anlamna da gelmez. Silah sesleri var, sınırdan silah sesleri geliyor ama içeriğine dönük elimizde herhangi bir detay yok çatışma olmadığını biliyoruz ama burası daha ziyade ÖSO'nun kontrolünde bulunan noktalar" açıkmlamasında bulundu.

Astana süreci dahilinde Türk askerinin intikalinin bölgeeki önemine değinen Ersoy şunları kaydetti;

"Bu harekatla birlikte yeni bir sürece girilmesi bekleniyor Türkiye'ye göçün önlenmesi 1 milyon kişinin göç etmesi riskiyle karşı karşıyayız. Bu sayının içeriden kaynakların 4 milyonu bilye bulabileceği söyleniyor. Türk askri zannediyorum güneye doğru ilerleyecek İdlib şehir merkezinden Afrin'e doğru ilerleyeceğini tahmin ediyoruz. Afrin zaten kuşatılmış durumda. Afrin özellikle Fırat Kalkanı operasyonu sırasında koridor oluşturulmasının önlenmesi açısından önemli. Cumhurbaşkanımız az önce yaptığı konuşmada çok önemli birşey söyledi. Müttefiklerimiz başka yerlerde PYD'ye silah veriyor.Birlikte operasyon yapabilirken başka yerlerde karşı karşıya gelebiliyoruz. Yani burada kalıcı ittifaklar ve kalıcı dostluklar bulunmuyor. Afrin bu açılardan önemli bir nokta."

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