TRT, Hollanda'da yayıncılık başarısına imza attı

Hollanda'da yaşananları canlı yayında anlatmak isteyen TRT ekibini Hollanda güvenlik güçleri engellemek istese de, amacına ulaşamadı. TRT ekipleri, gerek Hollanda'da gerek Türkiye'de bir kez daha yayıncılık başarısına imza attı...
x
TRT ekipleri, gerek Hollanda'da gerek Türkiye'de bir kez daha yayıncılık başarısına imza attı...
Hollanda'da yaşananları canlı yayında anlatmak isteyen TRT ekibini Hollanda güvenlik güçleri engellemek istese de, amacına ulaşamadı. TRT ekipleri, gerek Hollanda'da gerek Türkiye'de bir kez daha yayıncılık başarısına imza attı...
x