TRT Harbiye binasını işgal eden darbeciler adalete hesap veriyor

Darbecilerin İstanbul'da ilk işgal ettiği kurum TRT idi. O hain gecede, TRT'nin Harbiye'deki yerleşkesine geldi darbeciler. 3 kişiyi şehit edip 48 kişiye de yaraladılar.

İşte o gece yaşananlara ilişkin dava bugün İstanbul Adliyesi'nde görülmeye başlıyor.

Halka ateş edin emri veren 7'si rütbeli 32 asker bugün hakim karşısına çıkacak. TRT Haber konukları ve özel yayınlarla davayı yakından takip edecek.

“Direnen olursa gerekirse vurun", "Gelenlere ateş etmekten kaçınmayın" Darbeciler 15 Temmuz gecesi Harbiye'deki TRT binasının işgali sırasında bu emirleri verdi.

Boğaziçi Köprüsü'ne tankların çıkmasının ardından, darbeciler yayına müdahale etmek için Harbiye'deki TRT binasına geldi. Önce trafik polislerini etkisiz hale getiren acımasız darbeciler, silah zoru ile binaya girdi, personeli etkisiz hale getirdi. Radyo ve televizyon yayını yapılmasını engelleyen darbeciler, şalteri kapatıp, "binadan çıkmayanı vurun" talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tüm Milletimizi meydanlara davet ediyorum" sözüyle sokaklara çıkan halkın TRT'ye sahip çıkmak için bina önüne gelmesi üzerine Cumhuriyet Caddesi ve TRT İstanbul Müdürlüğü'nde çatışmalar yaşandı.

O hain gecede darbeciler 3 kişiyi şehit edip48 kişiye de yaraladı. Sonuçta darbeciler başarısız oldu ve millet TRT'sine sahip çıktı.

Darbe teşebbüsü gecesi tutuklanan darbecilerle ilgili iddianame yazıldı. 7'si rütbeli 24 tutuklu sanık için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Sanıklar iddianamede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs, adam öldürme ve örgüt üyeliği ile suçlanıyor.

Darbeciler için yargılanma süreci başlıyor. TRT İstanbul Müdürlüğü çalışanları ise davanın görüldüğü Şehit Mehmet Selim Kiraz adliyesinde olacak. TRT Haber de davayı özel yayınlarla ekranlara getirecek.

15 Temmuz hain darbe girişiminde TRT Harbiye yerleşkesi önünde şehit olan ve yaralanan gaziler için anıt dikildi.