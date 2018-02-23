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TRT Haber teröristlerin Darmık Dağı'ndaki tünellerine girdi

Darmık Dağı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden TRT Haber ekibi, teröristlere ait yaşam alanlarını görüntüledi.

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TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla devam ediyor. 

Mehmetçik, teröristlerin girilemez dediği Afrin'in kuzeybatısında stratejik öneme sahip Darmık Dağı'nı 2 Şubat'ta karadan topçu birlikleri, havadan da jetler tarafından ateş altına alarak terör örgütü YPG/PKK'dan temizledi. 

TRT Haber, teröristlerden temizlenen Darmık Dağı'na girdi ve yaşam alanlarını görüntüledi.

Teröristlerin yaşam alanlarında sözde nizamiye, medikal malzemeler, asansör sistemi ve daha niceleri bulundu. Ele geçirilenler şaşkınlık yaratmakla birlikte, teröristlerin kalıcı olmak istediklerinin aslında en büyük kanıtı.

Darmık Dağı'nda teröristlerin yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladığı kamp merkezi de uçaklar tarafından yerle bir edildi.

Yapının içerisinde teröristlerin sosyal faaliyet için kullandıkları malzemeler de var. Televizyon hatta ut bile bulunuyor.

Teröristler bombardımandan korunmak için dağdaki tünellere gizleniyordu. Tünele inmek için ise asansör sistemi dahi kurdular. Ayrıca dağa su taşıyabilmek için Afrin plakalı traktör kullanıyorlardı.

Aydınlatma ve elektrik ihtiyacı için ise metrelerce kablo uzatıp jeneratör de çıkardılar. 

Teröristlerden temizlenmeden önce Darmık Dağı'ndan terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Kilis'e roket saldırıları düzenleniyordu. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zeytin dalı, teröristler, darmık dağı, afrin
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