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'TRT Haber Radyo' yayın hayatına başladı

Türkiye'nin yeni haber radyosu "TRT Haber Radyo" yayın hayatına "merhaba" dedi. TRT Haber Radyo'nun ilk canlı yayın konuğu TRT Genel Müdürü Şenol Göka oldu.

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TRT Haber Radyo yayın hayatına başladı

Türkiye'nin yeni haber radyosu "TRT Haber Radyo" yayın hayatına "merhaba" dedi. Radyo haberciliğindeki yeni adres olan "TRT Haber Radyo"  ilk canlı yayınını gerçekleştirdi. 

İlk canlı yayın konuğu olan TRT Genel Müdürü Şenol Göka'ya , TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkan Yardımcısı Kudret Doğandemir de eşlik etti. 

Bu projenin bir gereklilikten doğduğunu kaydeden Göka, TRT haber radyosunun vizyonunu da "farklı habercilik" olarak değerlendirdi. 

Göka sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Radyonun mantığı biraz farklı. görünmeme gizeminden kaynaklanan daha rahat ulaşabilme,,hayal gücünü zorlayabilme imkanından dolayı bir haber radyoda yayınlanırsa belki farklı bir şey oluşturabilir haberle ilgili. radyo haberciliği kısmına el atalım dedik.var olan yapıyı biraz daha değiştirerek sağlıklı bir şekilde dinleyicilerimize sunalım istedik."

"Daha öncekilerden farklı olmasını istedik"

Uzun bir çalışmanın ürünü olan TRT Haber Radyosu'nun kurulmasına 15 Temmuz darbe girişiminin ardından karar verildiğini anlatan Göka dinleyiciyle bu ilk buluşmada TRT haber radyosunun önemine vurgu yaparak, "Çok fazla haber üretiliyor. Siyaset hareketli sosyal yapı hareketli, etrafımız hareketli. Uluslararası ilişkiler hareketli, dolayısı ile özel bir habercilik şekli ortaya çıkarılım ve bu radyo bünyesinde olsun. Daha öncekilerden farklı olmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Reyting başarıları

TRT'nin hem televizyon hem de radyo kanallarındaki reyting başarısınından da söz eden Göka, yeni yayın dönemi hedeflerini şöyle anlattı:

"Günde ortalama reyting ilk 100 tablosundan ortalama 40 programın , TRT açısından daha ölçtürmediğimiz kanallar var. Şükürler olsun ki teşekkür ediyorum milletimize yüzde 50'si izleyicinin TRT'yi özel olarak izliyor ki bu devamlılık arz ediyor. Yani bugün izledi şu gün geri çekti anlamında değil. Hepsini birlikte değerlendirdiğimizde bütün TRT dinleyicileri ve izleyicileri TRT de ne var diye bir girmiş çıkmış bu da güzel bir şey. "

Yayın çizgisi 

TRT Haber radyo, sıcak haber ve anlık gelişmelerin yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgili de yayın yapacak. Yeni haber radyosunun ilk etapta 28 il merkezinde daha sonra da 60 a yakın il ve ilçede dinleyiciyle buluşması planlanıyor. 

TRT Haber radyo Ankara'da 95.0 , İstanbul'da 88.8 , İzmir'de ise 94.1 frekanslarından dinlenebilir.

Etiketler: trt haber radyo, trt haber, TRT Genel Müdürü Şenol Göka, TRT
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