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TRT Haber ekibi, YPG/PKK'nın eğitim kampını görüntüledi

TRT Haber Ekibi, YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'de eğitim gördüğü sözde akademi kampına girdi. Kampta YPG/PKK'ya bazı ülkeler tarafından verilmiş silahlar da bulunuyor.

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Afrin halkına cehennemi yaşatan teröristler yıllarca burada eğitim gördü. Karargaha hava harekatı düzenlendiğinde bu önemli noktalar savaş uçaklarımız tarafından tam isabetle vurularak yerle bir edildi.

Sözde akademi kampı izlenimlerini TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı, kameraman Bülent Serin görüntüledi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla imha edilen eğitim kampında terör örgütü YPG/PKK'ya bazı ülkeler tarafından verilmiş silahların yanı sıra ağır zırhlı araçlara ait çok sayıda parçalar bulunuyor.

Çok namlulu roket atar ve toplar, bombardıman sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Teröristler, kampın alt tarafını adeta köstebek yuvasına çevirmiş, dev mağaralar açılmış.

Kampta yer alan tünel, dev mağara ve sığınak görüntülendi

Terör örgütü YPG/PKK, bu sözde akademinin ve eğitim kampının altına 10 metre yüksekliğinde ve yine 10 metre genişliğinde bir tünel açmışlar.

Terör örgütünün sözde akademisinin yani eğitim kampının olduğu noktada bir de sığınak bulunuyor.

Sığınakta teröristlerin yatacağı yerler ve yaşam alanları yer alıyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğlu, trt haber, TRT, kameraman Bülent Serin, afrin
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