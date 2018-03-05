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TRT Haber ekibi, terör konvoyunu vuran ÇNRA'ları görüntüledi

TRT Haber, Zeytin Dalı Harekatı'nda verilen görevleri başarıyla yerine getiren, peş peşe ateşlenen ve hedeflerini tam isabetle vuran Çok Namlulu Roketatarları görüntüledi.

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TSK'nın Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı takip eden ve bölgedeki gelişmeleri anbean aktaran TRT Haber ekibi, 40 araçlık terör konvoyunu imha eden Çok Namlulu Roketatarları (ÇNRA) görüntüledi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından servis edilen görüntüler, YouTube tarafından bir süreliğine engellenmesiyle gündeme gelmişti.

Görüntülerde, içerisinde mühimmat olduğu için birkaç kez üst üste patlayan konvoyun hareket halinde olmasına rağmen, Çok Namlulu Roketatarlar tarafından yüzde 100 başarıyla vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Söz konusu roketler, hareketli ya da sabit hedeflere görmeden atış yapabiliyor. Yalnızca bir roketin düştüğü yerde, 80 metre çapında bölgesel tahribat oluşuyor.

Kaynak: TRT Haber

Binlerce terör hedefini imha etti

Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bu yana, binlerce terör hedefi Çok Namlulu Roket Atarlar tarafından imha edildi.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: afrin, Zeytin Dalı Harekatı, trt haber
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