TRT Haber ekibi, Başbakan Yıldırım'ın bir gününe tanıklık etti

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin son Başbakanı olarak her gün birçok toplantıya katılıyor, onlarca karara imza atıyor. Yoğun mesaisinde seçim çalışması için de yurdu bir uçtan bir uca dolaşıyor. Kimi zaman art arda iki ilde halka hitap ediyor.

TRT muhabiri Duygu Tuncer ve kameraman Altan Ayhan, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir gününe tanıklık etti.

Başbakan Yıldırım'a bir gün yetmiyor

Başbakan Yıldırım, sabah Ankara'da kabullerle başlayan günlük mesaisine, 2 ilde 2 miting, toplantılar ve seçim söyleşileri sığdırıyor.

Yıldırım için her dakika değerli, çoğu zaman dinlenmeye fırsat bulamıyor.

Vatandaşların heyecanının, yorgunluğunu unutturduğunu anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Ramazan ayına rastlamasının getirdiği zorluğu halkın bize olan sevgisi unutturuyor, milletten gördüğümüz ilgi sevgi oruçlu olduğumuzu unutturuyor, o karşılıklı iletişim tüm yorgunluğumuzu susuzluğumuzu dindiriyor."

"İftarda sahurda önümüze ne korlarsa yiyoruz"

Yoğun tempoda uyumaya bile fırsat bulamadığını söyleyen Başbakan Yıldırım, beslenme konusuyla ilgili "Valla hiç affetmiyoruz, iftarda, sahurda önümüze ne korlarsa yiyoruz" dedi.

Uçağa biner binmez çalışmaya başlıyor

Yoğun tempoda Ana uçağı Başbakan Yıldırım için sadece bir ulaşım aracı değil. Yıldırım, uçakta olduğu süreyi çalışarak, dinlenerek ve istişare ederek değerlendiriyor.

Başbakan'ın Elazığ ve Batman seyahatlerine eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.

Elazığ ve Batman mitinglerine katıldı

Elazığ'daki miting, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşti.

Mitingi izleyenler arasında eski bakanlardan Mehmet Ağar ve İzmir'deki terör saldırısında şehit olan Elazığlı kahraman polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin de bulunuyordu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın erken saatlerde Ankara'da başlayan mesaisi Batman'da devam etti. Başbakan Yıldırım, halka seslendi, siyasi mesajlar verdi, muhalefeti eleştirdi.

Yoğun programı titizlikle planlanıyor

Başbakan Binali Yıldırım ekibinden büyük destek alıyor.

Kendisi sahnede, eşi Semiha Yıldırım, bölge milletvekilleri, bakanlar ve yerel yöneticilerle halkı selamlarken, ekip bir sonraki günü planlamaya başlıyor.

Kaynak: TRT Haber