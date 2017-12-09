TRT Haber, Azez'de ÖSO'nun eğitim kampını görüntüledi

Fırat Kalkanı Bölgesinde, profesyonel ordu gibi eğitim alan 250 kişiden oluşan özel birlik, muhtemel Afrin operasyonuna hazırlanıyor.

TRT Haber ekibi, Azez kırsalındaki Özgür Suriye Ulusal Ordusu'nun eğitim kampını görüntüledi.

Eğitimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğittiği Suriyeli askerler veriyor.

Özgür Suriye Ulusal Ordusu'na bağlı güçler, eğitime önce sınıfta başlıyor.

Özel Birlik daha sonra arazi şartlarına göre eğitim alıyor.

Zorlu eğitim 3 ay sürüyor

Subay ve astsubayların kamptaki zorlu eğitimi 3 ay sürüyor.

Güç depolayan ve silah eğitimi alan Özel Birlik, operasyon için hazır hale geliyor.

Fırat Kalkanı Bölgesinde, Özgür Suriye Ulusal Ordusu'nun 30 bin askeri ve Türkiye'nin eğittiği 5 bin 500 polisi bulunuyor.

Bunların içinde terörle mücadele ve özel operasyonlar için eğitim alan özel birlikler de var.

Kaynak: TRT Haber