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TRT Haber Afrin'de teröristlerin gizlendiği binalara girdi

Zeytin Dalı Harekatı planlandığı gibi sürüyor. Teröristlerin yuvalandığı köyler, bir bir temizleniyor. Onlardan biri de Arap Viran köyü. TRT Haber ekibi o köye girdi.

21 Şubat 2018 Çarşamba 18:48



