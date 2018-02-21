TRT Haber Afrin'de teröristlerin gizlendiği binalara girdi

TSK tarafından 20 Ocak'ta, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Mehmetçik ve ÖSO'nun ilerleyişi sürüyor.
Teröristlerle sıcak çatışmaya giriliyor.YPG/PKK'nın yuvalandığı köyler, terör unsurlarından temizleniyor.
Operasyonlar ile Türkiye sınırına yakın noktada bulunan çok sayıda köy ile dağ, tepe ve stratejik nokta teröristlerden temizlenerek özgürleştirildi.
Kontrol altına alınan kritik noktalardan biri de Arap Viran köyü. TRT Haber ekibi o köye girdi, teröristlerin gizlendiği binaları görüntüledi.
Köylülerin malına zorla el koyan teröristler, sivil yerleşim alanlarını karargah olarak kullanmış. Tüm binalarda çatışmaların izleri dikkat çekiyor.
Ele geçirilen bölgelerde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı ve mayınlar dikkatle temizleniyor.
Kaynak: TRT Haber