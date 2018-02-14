TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den Hafiftaş ve Huş için taziye mesajı

TRT Genel Müdürü Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"TRT'nin siyah beyaz dönemlerindeki usta spikerlerinden Tuna Huş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

TRT ailesi olarak kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."

TRT'nin siyah beyaz dönemlerindeki usta spikerlerinden Tuna Huş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.



TRT ailesi olarak kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. pic.twitter.com/QRlYja0X9P — ibrahim eren (@erenibrahim) 14 Şubat 2018

"Türkülerimizi, halkımızın her kesimine sevdirmesi asla unutulmayacaktır"

"Türk Halk Müziğinin en özel seslerinden birisi olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yeri bulunan değerli sanatçı Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Milli kültürümüzün bir parçası olan türkülerimizi, halkımızın her kesimine sevdirmesi asla unutulmayacaktır."

Türk Halk Müziğinin en özel seslerinden birisi olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yeri bulunan değerli sanatçı Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet diliyorum.



Milli kültürümüzün bir parçası olan türkülerimizi, halkımızın her kesimine sevdirmesi asla unutulmayacaktır. — ibrahim eren (@erenibrahim) 14 Şubat 2018

Kaynak: TRT Haber