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Buradasınız : » » TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den Hafiftaş ve Huş için taziye mesajı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den Hafiftaş ve Huş için taziye mesajı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Türk Halk Müziği Sanatçısı Nuray Hafiftaş ve TRT'nin usta spikerlerinden Tuna Huş için başsağlığı mesajı yayımladı.

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TRT Genel Müdürü İbrahim Erenden Hafiftaş ve Huş için taziye mesajı

TRT Genel Müdürü Eren, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti:

"TRT'nin siyah beyaz dönemlerindeki usta spikerlerinden Tuna Huş'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

TRT ailesi olarak kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz."

 

 

"Türkülerimizi, halkımızın her kesimine sevdirmesi asla unutulmayacaktır"

"Türk Halk Müziğinin en özel seslerinden birisi olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yeri bulunan değerli sanatçı Nuray Hafiftaş’a Allah’tan rahmet diliyorum.

Milli kültürümüzün bir parçası olan türkülerimizi, halkımızın her kesimine sevdirmesi asla unutulmayacaktır."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, taziye mesajı, nuray hafiftaş
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