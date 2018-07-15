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TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den 15 Temmuz mesajı

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

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TRT Genel Müdürü İbrahim Erenden 15 Temmuz mesajı

TRT Genel Müdürü Eren, resmi Twitter hesabından videolu olarak yayımladığı mesajda, hain darbe girişiminde TRT'nin de birçok kurum gibi darbeciler tarafından hedef alındığını hatırlattı.

"Kahraman Milletimizin TRT'ye kanı pahasına sahip çıktığı o kara geceyi unutmadık. 15 Temmuz'daki ruhla, vazifemizi daha iyi biliyor, ülkemizin geleceği için daha çok çalışıyoruz."


 

Kaynak: TRT Haber

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