TRT Baskını iddianamesi hazır

TRT'ye giden vatandaşlar ile polislere ateş açtığı belirtilen şüphelilerin, "Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ile "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, TRT baskınının, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerler tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ve Albay Muhammet Tanju Poshor'un azmettirici konumunda oldukları belirtildi.

İddianamede darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla TRT önünde toplanan vatandaşların sayısının artması üzerine eski Albay Poshor'un, askerlere içeri girmeye çalışan polislere ve sivillere müdahale ve gerekirse ateş etmeleri yönünde emir verdiği de yer aldı.

İddianamede emri alan askerlerin, görevli polisler ve bazı vatandaşları ateşli silahlarla vurdukları ve darp ettikleri de belirtildi.

TRT HABER

