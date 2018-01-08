  • 08 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.487
  • BIST 116304.51
    ALTIN 158.944
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » TRT Baskını iddianamesi hazır

TRT Baskını iddianamesi hazır

FETÖ darbe girişimi sırasında TRT'ye baskın düzenleyerek, sözde darbe bildirisinin okunmasını sağlayan 146 şüpheli hakkındaki iddianame hazırlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
TRT Baskını iddianamesi hazır

TRT'ye giden vatandaşlar ile polislere ateş açtığı belirtilen şüphelilerin, "Terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla ve tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" ile "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, TRT baskınının, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerler tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ve Albay Muhammet Tanju Poshor'un azmettirici konumunda oldukları belirtildi.

İddianamede darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla TRT önünde toplanan vatandaşların sayısının artması üzerine eski Albay Poshor'un, askerlere içeri girmeye çalışan polislere ve sivillere müdahale ve gerekirse ateş etmeleri yönünde emir verdiği de yer aldı.

İddianamede emri alan askerlerin, görevli polisler ve bazı vatandaşları ateşli silahlarla vurdukları ve darp ettikleri de belirtildi.

TRT HABER
 

Etiketler: TRT, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER