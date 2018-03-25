Trabzonluların kongre salonuna astığı poster Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için Trabzon’daydı. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililer tarafından hazırlanan özel bir koreografi ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da AK Parti Olağan Kongresi'nde konuşma yapacağı salonda anne ve babasıyla birlikte resminin olduğu bir pankartın açılmasıyla duygusal anlar yaşadı.https://t.co/tOrQ7ns0G7 pic.twitter.com/M6stfqUf1u — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Mart 2018

Tribünlerde kendisi için hazırlanan koreografiyi izleyen Erdoğan, anne babasıyla fotoğrafının yer aldığı posterin kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

"Öncelikle hazırladığınız koreografiyle gerçekten duygu dünyamı çok törpülediniz. Bir tarafta saygıdeğer babacığım, öbür tarafta sevgili anneciğim, onlarla beraber böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbim'den her ikisine de rahmet diliyorum. Tüm kardeşlerimin annelerine babalarına rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: TRT Haber