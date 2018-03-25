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Buradasınız : » » Trabzonluların kongre salonuna astığı poster Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

Trabzonluların kongre salonuna astığı poster Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandırdı

AK Parti 6. Olağan Kongresi için Trabzon'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı partililer özel bir koreografiyle karşıladı. Salona, Erdoğan'ın annesi ve babasının olduğu poster asıldı.

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Trabzonluların kongre salonuna astığı poster Cumhurbaşkanı Erdoğanı duygulandırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 6. Olağan İl Kongresi için Trabzon’daydı. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililer tarafından hazırlanan özel bir koreografi ile karşılandı.

Tribünlerde kendisi için hazırlanan koreografiyi izleyen Erdoğan, anne babasıyla fotoğrafının yer aldığı posterin kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

"Öncelikle hazırladığınız koreografiyle gerçekten duygu dünyamı çok törpülediniz. Bir tarafta saygıdeğer babacığım, öbür tarafta sevgili anneciğim, onlarla beraber böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbim'den her ikisine de rahmet diliyorum. Tüm kardeşlerimin annelerine babalarına rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: poster, kareografi, cumhurbaşkanı erdoğan
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