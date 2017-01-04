Torununa bakana teşvik verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan annelere yeni bir projenin müjdesini verdi. Torununa bakan anneanne veya babaanneye çocuk bakım teşviki verilecek. Proje, ilk aşamada pilot illerde 6 ay süreyle uygulanacak.

Türkiye genelinde belirli illerde önce pilot uygulama yapılacağını belirten Bakan Müezzinoğlu, "Genel değerlendirmelerde özellikle doğum yapan ailelerin gerek anneanneleri gerekse babaanneleri ile olan irtibatın asgari bazda yüzde 50 bu tür bir projenin yanında olabileceği. Anneannenin veya çocuğun evinde güvencede huzurlu ortamda anneanne veya babaanneye verilecek destekle ile daha sağlıklı ortamlar olabilir değerlendirmesi yapılıyor. Belirli hangi statü ile, koşulları ne olacak. Hangi desteği vereceğiz onu bu ayın sonuna doğru açıklarız. Şuanda çalışmalar olgunlaştı ama bir rakam telaffuz etmemeyim. Bin ailenin 6 aylık sürecinin gözlemleyeceğiz" dedi.