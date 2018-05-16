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Torba teklif Meclis'ten geçti

Meclis yasama döneminin son oturumunda 23 maddelik teklifi yasalaştırdı. Teklifte otoyol cezalarında indirim başta olmak üzere bir kaç farklı başlıkta düzenlemeler var.

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Torba teklif Meclisten geçti

23 maddelik torba kanun Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi.

Düzenlemeye göre otoyol köprü geçiş cezalarında yüzde 60 indirim yapılacak.

İhlal cezası, geçiş ücretinin 10 katından 4 katına indirildi. Buna göre 1.2 milyar liralık ceza yapılandırılacak.

Düzenlemede çiftçileri ilgilendiren önemli bir madde var. Buna göre çiftçilerin tarımda kullandıkları su ve elektrik borcu yasal takibe girmeyecek.

Bu şekildeki borç, destekleme priminden kesilecek. ANKAPARK adıyla bilinen tematik parkın hizmete girebilmesi için de düzenleme yapıldı.

Atatürk Orman Çiftliği'nin bir bölümü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilecek.

Kullanım hakkı, hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları yapılmak üzere 29 yıllığına tahsis edilecek.

Nüfusu az ve şehir merkezine uzak yerlerde, toplu taşıma hatlarının işletmesi, belediyelerden kooperatif ve birliklere devredilebilecek.

Yasalaşan düzenleme sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi 24 Haziran Seçimleri için tatile girdi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: torba tasarı
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