Torba tasarıyla önemli oranda kaynak sağlanacak

Maliye Bakanlığı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren tasarıyla ilgili gelir ve gider etkisi çalışması yaptı.

Tasarının yasalaşmasıyla 2018 yılı için bütçeye önemli oranda gelir beklenirken, bazı muafiyetler nedeniyle de gelir kaybı öngörülüyor.

Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na vergi tahsilatları üzerinden verilen payların artırılmasıyla 8 milyar lira gelir tahmin ediliyor.

Kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemlerine ait kurum kazançları üzerinde Kurumlar Vergisi oranının yüzde 22 olarak artırılmasıyla 6,4 milyar lira gelir sağlanacak.

Makaronların ÖTV kapsamına alınmasıyla 1 milyar lira gelir bekleniyor.

Götürü gider oranının yüzde 25'ten yüzde 15'e düşürülmesinin, 2018 yılı vergi gelirlerine 1 milyar 90 milyon lira ilave gelir etkisi olacak.

Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetleri hariç kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan ve 10 yılını doldurmuş bulunan kamu konutlarının satışından 500 milyon lira gelir beklenirken, meyveli gazozlar ve enerji içeceklerinin ÖTV kapsamına alınmasıyla da 500 milyon lira gelir etkisi sağlayacağı tahmin ediliyor.

Elektronik ticaretle uğraşan mükelleflere, ticari faaliyetine aracılık ettiği kişiler de dahil olmak üzere bilgi ve belgeleri toplama, saklama ve idareye bildirme yükümlülüğünün getirilmesiyle 500 milyon lira vergi, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde Risk Analizi Merkezinin kurulmasıyla 500 milyon lira gelir bekleniyor.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca taşıyıcı materyaller ile teknik cihazları imal veya ithal eden gerçek ve tüzel kişilerden yapılan kesintilerin özel hesapta tutulması uygulamasından vazgeçilip, genel bütçeye gelir kaydedilmesiyle 423 milyon lira gelir hedefleniyor.

Şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için uygulanan veraset ve intikal vergisinin yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkartılmasıyla 2018 yılı için 290 milyon lira ek gelir etkisinin olacağı tahmin ediliyor.

19 Temmuz 2003 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında üzerinde yapılaşmaya gidilen Hazineye ait taşınmazların gelecek yıl yapılacak satışlarından 250 milyon lira gelir hedefleniyor.

Mevcut vergilendirme ölçütlerine taşıt değeri de eklenerek yeniden tarife düzenlenmesiyle, 2018'te ilk kez satışa çıkacak otomobillerden 150 milyon lira gelir artışı bekleniyor.

Gerekli çalışmaların tamamlanması sonucunda özellikle yabancı plakalı araçlara kesilen trafik para cezalarındaki tahsilatın artırılmasının hedeflendiği düzenlemeyle de 50 milyon lira gelir sağlanması öngörülüyor.