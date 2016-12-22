Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri nereden baktığınıza bağlı olarak olumlu veya olumsuz tasvir edebilirsiniz. Ama global kriz sonrası dönemde Türkiye büyümeye, istihdam üretmeye, güçlü kamu dengelerini sürdürmeye devam etmiştir." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, işletmelere, yatırımcılara, ihracatçılara vergisel teşvikler getiren, denizcilik sektörünün gelişmesine imkan sağlayan, memurların emekli ikramiyesine yönelik düzenleme yapan "Torba Tasarı"nın görüşmelerine devam ediliyor.

Maliye Bakanı Ağbal, tasarının asgari ücret desteğine ilişkin maddesinin görüşmelerinde söz aldı.

Uygulamanın sağladığı imkanlar ve gelecek yıla yönelik planlamaya değinen Ağbal, şöyle konuştu:

"Bizim asgari ücret desteği diye yaptığımız ödemeler, sadece asgari ücret üzerinden ödeme alan kişiler veya işverenler için değil, 2 bin 550 liraya kadar olanlar için. O da 2015 yılında, 2016 yılında değil. 2017 yılına geçtiğimizde 2 bin 550 lira dediğimiz rakamı güncelleyeceğiz. Bu defa da 2016 yılındaki bordrolarda gösterilen ücret seviyelerine bakacağız. Onun için 2 bin 550 lira tutarı yukarı gidecek. Destek tutarı ona göre belirlenecek. Bakanlar Kuruluna yetkiyi almamızın sebeplerinden biri 2016 yılındaki bütün 12 aylık bilgilere sahip olmak, kapsamı yeniden belirlemek gerekiyor. Bunu belirleyebilmek için de mutlaka yılın sonunu görmemiz gerekiyor. O açıdan mevcut uygulama, geneli itibariyle yüzde 70'ler seviyesinde yararlanmayı getiriyor."

Küçük işletmelere asgari ücretin getirdiği yükün neredeyse tamamının uygulama ile devlet tarafından yüklenilmesinin sağlandığını anlatan Ağbal, asgari ücrette yapılan artışın etkilerine de işaret etti.

Devlet olarak böyle bir destek vermelerine rağmen, asgari ücretteki yükselmenin işletmelere önemli bir maliyet artışı getirdiğinin altını çizen Ağbal, "2017 yılında bu desteğe devam etmemizin sebeplerinden biri de 2016 yılında meydana gelen bu artışın etkilerinin devam etmesi." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret desteği için bütçede 7,8 milyar lira öngördük"

Ağbal, 2017 yılında asgari ücret desteği için bütçede 7,8 milyar lira ödenek öngördüklerini, bu miktarın içinde 2016 yılından devreden üç aylık ödemenin de bulunduğunu aktardı.

Türkiye'de istihdamın durmadığını dile getiren Ağbal, "Türkiye'de istihdam artıyor. Çalışan nüfus sayısı artıyor, istihdama katılım oranı artıyor. Ama biz bu artışa yetecek kadar istihdam üretemiyoruz. Bu yıl da dahil istihdam edilen kişi sayısı arttı, azalmadı. Türkiye'de global krizin olduğu dönemde de ciddi anlamda istihdamı artırdık. İşgücüne katılım oranın artması iyi bir şey." diye konuştu.

Global krizin ülke ekonomilerine etkisine de değinen Maliye Bakanı Naci Ağbal, şunları kaydetti:

"Ekonomi güven endekslerinde son dönemde aşağı gelen olumsuz gelişmeyi tek bir faktörle açıklamak mümkün değil. Ülke olarak çok sıkıntılı bir dönmeden geçiyoruz. Etrafımızda Irak'ta, Suriye'de ciddi anlamda sıra dışı savaş ortamı yaşanıyor. Yine bölgemizde farklı gelişmeler meydana geliyor. Global ekonomik kriz etkisini azaltmıyor, artırarak devam ettiriyor. Bugün Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri, nereden baktığınıza bağlı olarak olumlu veya olumsuz tasvir edebilirsiniz ama global kriz sonrası dönemde Türkiye büyümeye, istihdam üretmeye devam etmiştir. Kamu bütçelerinde herhangi bir şekilde bozulmayı bırakın, güçlü kamu dengelerini sürdürmeye de devam etmiştir. Ocak ayında inşallah geçici bütçe sonuçlarını açıklayacağız ve göreceksiniz ki orta vadeli programda ortaya koyduğumuz bütçe dengelerini rahat bir şekilde yakalayacağız. Dolayısıyla kamu maliyesindeki disiplinden asla vazgeçmiyoruz." AA