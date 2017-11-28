Torba tasarı, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

İki aydır Meclis gündeminde olan Torba Tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ve 130 maddeye yaklaşan düzenlemenin ana başlıkları şunlar;

Asgari ücret yıl boyunca bin 404 liranın altına düşmeyecek. Asgari ücretten hiçbir kesinti yapılmayacak.

Şehir merkezindeki kamu lojmanları satışa çıkarılacak. Satış için lojmanlarda oturanlara öncelik tanınacak.

Emlak vergisindeki artış oranı yüzde 50’yi geçemeyecek. Yaz saati uygulaması sürekli olacak.

Engelliler için ÖTV muafiyeti, vergiler dahil bedeli 200 bin TL'yi aşmayan araçlar için uygulanacak.

Gazilerin kamuya atanması için yaş sınırı kaldırılacak. İlkokul ve ortaokul mezunu olan gaziler ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananlar, kamuda hizmetli kadrosu yerine memur kadrosuna atanabilecek.

Meyveli gazoz, limonata ve enerji içereceklerinden yüzde 10 ÖTV alınacak. Yasayla, kitlesel fonlama ilk kez mevzuata girdi.

Projesi olan, ancak kaynak bulamayan girişimcilere kitle fonlaması ile finansman sağlanacak.

Esnaf Ahilik Sandığının yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden 1 Ocak 2020'ye erteleniyor.

Kaynak: TRT Haber/AA