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Buradasınız : » » Torba Tasarı Komisyon’dan geçti

Torba Tasarı Komisyon’dan geçti

Buna göre, MTV 1300 cc üstü araçlarda yüzde 25 arttı, asgari ücret 104 TL'nin altına düşmeyecek, yaz saati uygulaması için Bakanlar Kurulu'na yetki verildi.

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Torba Tasarı Komisyondan geçti

3 haftalık mesainin ardından Torba tasarı maratonu Komisyon'da tamamlandı, sıra Genel Kurula geldi.

Motorlu taşıtlar vergisinden asgari ücrete, meyveli gazozlardan emlak vergisine pek çok konuda düzenleme getiren tasarı Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Torba tasarı ana hatlarıyla şöyle;  

- Motorlu Taşıtlar Vergisi 1300 cc altındaki araçlarda yüzde 15, 1300 cc üstü araçlarda yüzde 25 arttı.

- Asgari ücrette yılın son aylarında kayıp olmayacak. Asgari ücret 1404 TL'nin altına düşmeyecek.

- Özel İletişim Vergisi cep telefonları, sabit telefonlar ve internette yüzde 7.5 olarak sabitlendi.

- Emlak vergisinde artış yüzde 50 ile sınırlandırılacak.

- Gazoza ÖTV getiriliyor. Meyveli ve kolalı gazozlarda ÖTV yüzde 20 olacak.

- Engelli araçlarına vergi muafiyeti sınırlandırılacak. Vergisiz fiyatı 90 bin liranın altında olan araçlar ÖTV'den muaf tutulacak.

- 10 yılını doldurmuş lojmanlar satılabilecek. Savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerine yönelik konutlar muaf tutulacak.

- Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecek. Yatırımcılar turizm tesisinin tamamını satın alabilecek.

- Kitlesel fonlama mevzuata giriyor. Projesi olan, ancak kaynak bulamayan girişimcilere kitle fonlaması ile finansman sağlanacak.

- Gazilerin kamuya atanması için yaş sınırı kaldırılacak. İlkokul ve ortaokul mezunu olan gaziler ve 15 Temmuz darbe girişiminde yaralananlar, kamuda hizmetli kadrosu yerine memur kadrosuna atanabilecek.

- Sürekli yaz saati uygulamasının devamı için Bakanlar Kurulu'na yetki veren madde de torba tasarıya eklendi.
 

Etiketler: yaz saati uygulaması, torba tasarı
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