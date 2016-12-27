Torba Kanun tasarısının detayları

Memur emeklisini, işvereni ve engellileri ilgilendiren tasarı Meclis'in gündeminde. İşte önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek tasarının detayları...

Emekli ikramiye farkı

30 yılın üzerinde hizmeti olduğu halde emekli ikramiyesini 30 yıldan alan memurlara, ikramiye farkı ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu, hak sahiplerinin 7 bin 500 liraya kadar olan alacaklarını 3 ay içinde verecek.

Kalan tutar bir yıl sonra ödenecek.

Asgari ücret desteği

İşverene asgari ücret desteği yeni yılda da devam edecek.

Bu yıl asgari ücretin bin 300 lira olması nedeniyle işverenlere 100 lira destek veriliyor.

İşverenin asgari ücret desteğinden yararlanacağı tutar, SGK’ya bildirilen gün sayısı üzerinden hesaplanacak.

2016 yılında 85 lira olan tutar da, 2017 için güncellenecek.

2016 Aralık ile 2017 Ocak ve Şubat'ta ödenecek primler; yeni yılın son üç ayına ötelenecek.

Faiz de işletilmeyecek.

Evde bakım ücreti

Tasarıdaki diğer önemli başlık ise evde bakım ücreti alanlarla ilgili.

Gelir sınırını aştığı halde, haksız bakım parası alanlardan, ödenen miktar faiziyle geri alınıyordu.

Bu sınırın aşılması durumunda uygulanacak faiz oranı değişecek.

Ücretin değil, gelir sınırının aşıldığı ölçüde faiz uygulanacak.